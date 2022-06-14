(بالأرقام ) حجم احتياطيات الدول العربية من الذهب بنهاية الربع الأول من 2022

2022/06/14 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في تقرير لها، كشفت صحيفة “الاقتصادية” عن حجم احتياطيات الدول العربية من الذهب بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت “الاقتصادية”، في تقرير رصدته وحدة التقارير فيها، أن “السعودية استحوذت على 22.9% من احتياطيات الدول العربية من الذهب بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنحو 323.1 طن، فيما يملك العرب نحو 1412.7 طن بنهاية الفترة نفسها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “احتياطيات السعودية من الذهب شكلت بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 0.91% من الاحتياطيات العالمية البالغة 35.59 ألف طن من الذهب، فيما تشكل احتياطيات العرب نحو 4% من الاحتياطي العالمي”.

كما كشف التقرير، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، أن “الولايات المتحدة تصدرت أكبر حائزي الذهب عالميا: “8.13 ألف طن تمثل 22.9% من العالم”، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، في حين جاءت السعودية في المرتبة الـ18 بين كبار ملاك الذهب العالميين، التي تضم صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، بينما تعتبر المملكة الـ16 بين دول العالم بين كبار ملاك الذهب، في حال استثناء صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي”.

وبين التقرير أن “السعودية حلت في المرتبة الأولى بين الـ18 دولة عربية لديها احتياطي من الذهبي”.

وفي سياق متصل، أشارت “الاقتصادية” إلى أن “مصر تصدرت دول العالم الأكثر ارتفاعا في احتياطياتها من الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري بـ44.06 طن، فيما جاءت قطر ثالث دول العالم انخفاضا في احتياطيات الذهب بـ5.44 طن، حيث “يعد احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية مؤشرا على القوة الائتمانية للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، كما أنه يمنح الدول أمانا خلال الأزمات المالية وآخرها “كورونا”، التي شهدت مشتريات واسعة للبنوك المركزية تحوطا ضد الأزمة، وكونه مخزنا آمنا للقيمة، تبقي البنوك المركزية جزءا من احتياطياتها بمنأى عن تقلبات سعر صرف العملات، الذي يمكن أن يتآكل مع تقلبات الأسواق أو الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وفق الصحيفة.

ورصد التقرير الترتيب عربيا لاجتياطي الذهب، مشيرا إلى أنه جاء كالآتي: ”

– في المرتبة الثانية عربيا خلف السعودية: لبنان باحتياطي يبلغ 286.8 طن، يشكل 20.3% من احتياطي الذهب العربي.

– ثالثا: الجزائر بـ173.6 طن، يعادل 12.3% من الإجمالي.– رابعا: مصر بـ125 طنا، تمثل 8.8% من حيازة العرب.

– خامسا: ليبيا بـ116.6 طن، تشكل 8.3% من الإجمالي.– سادسا: العراق بـ96.4 طن، تمثل 6.8% من احتياطي الذهب العربي.

– سابعا: الكويت بـ79 طنا، تشكل 5.6% من الإجمالي.

– ثامنا: الإمارات بـ55.3 طن، تشكل 3.9% من احتياطي الذهب عربيا،

– تاسعا: قطر بـ51.3 طن، تعادل 3.6% من الإجمالي.

-عاشرا: الأردن بـ43.5 طن، تمثل 3.1% من حيازة العرب.

– المرتبة 11: سوريا بـ25.8 طن، تشكل 1.8% من الإجمالي.

– المرتبة 12: المغرب بـ22.1 طن، تشكل 1.6% من الإجمالي العربي.

– المرتبة 14: تونس باحتياطي يبلغ 6.8 طن، تشكل 0.5% من احتياطيات العرب.– المرتبة 15: البحرين بـ4.7 طن.

– المرتبة 16: اليمن بـ1.6 طن.

– المرتبة 17: موريتانيا باحتياطي 1.02 طن.

– المرتبة 18: سلطنة عمان وجزر القمر باحتياطي يبلغ 0.02 طن لكل منهما”.

كما ذكر تقرير “الاقتصادية” الترتيب العالمي من حيث احتياطياتها من الذهب، لافتا إلى أن “الولايات المتحدة حلت في الترتيب الأول بنحو 8.13 ألف طن، تليها ألمانيا بنحو 3.36 ألف طن، وثالثا جاء صندوق النقد الدولي بـ2.81 ألف طن، ومن ثم إيطاليا بـ2.45 ألف طن، فيما حلت في المرتبة الخامسة فرنسا بـ2.44 ألف طن، تلتها روسيا بـ2.3 ألف طن، وسابعا جاءت الصين باحتياطي يبلغ 1.95 ألف طن، ومن بعدها سويسرا بـ1.04 ألف طن، وحلت اليابان في المركز التاسع بـ846 طنا، ثم الهند 760 طنا”.

المصدر: “الاقتصادية”

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