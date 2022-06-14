السجن 6 سنوات لإرهابية أوزبكية دخلت العراق بصورة غير شرعية

2022/06/14 | 13:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن صدور حكم بالسجن ست سنوات بحق ارهابية اوزبكية دخلت العراق بصورة غير شرعية.

وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق ارهابية تحمل الجنسية الاوزبكية".

واضاف ان "المجرمة اعترفت بانها احد اعضاء التنظيم الارهابي ودخلت الى العراق عام 2015 بصورة غير شرعية مع زوجها الذي ينتمي الى داعش الارهابي وقتل في احدى المعارك في نينوى".

وتابع أن "الحكم بحق المجرمة يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

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