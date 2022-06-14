السعيدي: استمرار الكاظمي رئيسا للوزراء من عدمه خاضع لتوازنات اقليمية ودولية

2022/06/14 | 13:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد المحلل السياسي مفيد السعيدي، اليوم الثلاثاء، ان استمرار الكاظمي من عدمه خاضع لتوازنات اقليمية ودولية.وقال السعيدي في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “وجود الكاظمي من عدمه خاضع لتوازنات اقليمية ودولية ولاحظنا قبل اشهر عندما رشح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، جعفر الصدر لرئاسة الوزراء ظهر الكاظمي وغرد تغريدة الوداع في مواقع […]

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