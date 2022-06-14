الصين: أميركا أكبر عامل يؤجج العسكرة في آسيا والباسيفيك

2022/06/14 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… دعت الصين، الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى التوقف عن الاقوال أو الأفعال التي من شأنها خلق الانقسام والمواجهة لافتة إلى أن المجتمع الدولي لن ينخدع بالتصريحات الأمريكية لتشويه سمعتها بل سيؤثر ذلك فقط على مصداقية واشنطن العالمية.ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله في مؤتمر صحفي إن “الولايات المتحدة […]

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