2022/06/14 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة علاء جواد الساعدي، اليوم الثلاثاء، المضي باسترداد الأموال العراقية المنهوبة.وذكرت هيئة النزاهة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الساعدي التقى اليوم برئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد حسن عبد الشافي".واضافت ان "الساعدي بحث آليات العمل المشتركة بين الدول الأعضاء في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ومدى التزام الدول الأطراف بمقرراتها، وأهمية اتخاذ قرارات جريئة بحق الدول التي تمتنع عن التعاون والمساعدة القانونيَّة فيما يخص تسليم المدانين والأموال المُهرَّبة، وتطوير آلية استعراض التنفيذ الذي نصت عليه المادة(65) من الاتفاقية".

وبحسب البيان، أشار رئيس الهيئة إلى "التوصيات التي خرج بها مؤتمر بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة، والتي كان منها: إنشاء قضاءٍ دوليٍّ مُتخصِّصٍ بقضايا الفساد واسترداد الأموال، وتأليف تكتُّـلٍ دوليٍّ؛ لحث الدول الحاضنة للأصول المُهرَّبة على التعاون وتشخيص الدول المُمتنعة منها، وإيجاد وسائل غير تقليديَّةٍ في مسألة استرداد الأموال ومكافحة الفساد كالمصادرة غير المبنيَّة على إدانةٍ جزائيَّةٍ".

وبينت ان "الجانبين تطرَّقا إلى أهميَّة إبرام اتفاقيَّاتٍ ثنائيَّةٍ بين الدول؛ لتيسير تطبيق مواد وبنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، والعمل بجد على توثيق عرى التعاون بين جميع الأطراف؛ من أجل تفعيل مواد الاتفاقيتين الأمميَّة والعربيَّة لمكافحة الفساد".

يشار إلى أن القاضي علاء جواد الساعدي يترأس الشبكة العربية للنزاهة ومُكافحة الفساد، وقد اختير أيضاً نائباً لرئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الذي تترأس المملكة العربية السعودية دورته الحالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعيا الى تسليم المدانين.. رئيس هيئة النزاهة يؤكد المضي باسترداد الأموال المنهوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعيا الى تسليم المدانين.. رئيس هيئة النزاهة يؤكد المضي باسترداد الأموال المنهوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).