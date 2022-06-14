2022/06/14 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. التعليم توافق على تدوير مقاعد الدراسات العليا لذوي الشهداء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. التعليم توافق على تدوير مقاعد الدراسات العليا لذوي الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).