2022/06/14 | 13:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعتبر كاش وجهة حالمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في تركيا.وهي بلدة صغيرة تحتضن تاريخًا غنيًا، وتحيط بها الشواطئ الجميلة، والجبال، وهي تطل على المياه التي تتلون بكل درجات الأزرق تحت أشعة الشمس الدافئة.

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