الحلبوسي يدعو لتحويل مخرجات القمة الثلاثية الى خطوات “عملية وواقعية”

2022/06/14 | 13:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، الى دعم مخرجات القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية والبدء بـ”خطوات عملية وواقعية” فيها، فيما بيّن رئيس الوزراء الأردني بأن استقرار العراق يعد استقراراً للمنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن “رئيس المجلس محمد الحلبوسي والوفد المرافق له التقى، اليوم الثلاثاء، رئيسَ الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ‏وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي المشترك ثنائياً، وفي إطار آلية التعاون الثلاثي مع مصر”.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، على “أهميةَ دعم مخرجات القمة الثلاثية، والبدء بخطوات عملية وواقعية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية والاستقرار”

من جانبه، عبَّر رئيس الوزراء الأردني عن أن “القمة الثلاثية، الأردنية العراقية المصرية، أسهمت في تعزيز التعاون المشترك”، مؤكداً “دعم بلاده للعراق، وبكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار”، مشيراً إلى أن “استقرار العراق يمثل استقراراً للمنطقة”.

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