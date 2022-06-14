جنايات الرصافة: السجن ست سنوات بحق ارهابية اوزبكية دخلت العراق بصورة غير شرعية

2022/06/14 | 13:50 - المصدر: وكالة خبر

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اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالسجن مدة ست سنوات بحق ارهابية تحمل الجنسية الاوزبكية.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المجرمة اعترفت بانها احد اعضاء التنظيم الارهابي ودخلت الى العراق عام 2015 بصورة غير شرعية مع زوجها الذي ينتمي الى داعش الارهابي وقتل في احدى المعارك في نينوى”.

وأضاف أن “الحكم بحق المجرمة يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.

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