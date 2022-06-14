الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية واسعة جنوب صلاح الدين

2022/06/14 | 13:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… نفذت قوة من اللواء 35 في الحـشــد الشـعبي، الثلاثاء، عمليات تفتيش واسعة ضمن قاطع المسؤولية جنوبي محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العمليات شملت تفتيش المناطق المُحاذية لضفاف نهرِ دجلة (بيچي وعوينات والطرابلة وجزرة الحويچة وجزرة رزوقي” اذ تم ضبط زوارق نهرية تستخدمها عناصر داعش في عملياتها الإرهابية”.[…]

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