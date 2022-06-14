2022/06/14 | 13:53 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: عبد الزهرة محمد الهنداوي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن السلطتين: الأولى والرابعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
جميع السلطات (القضائية، والتشريعية
والتنفيذية، والاعلامية)، تأخذ التسلسل
الأول والثاني والثالث والرابع، وهذا
التسلسل، لا ينقص من قيمتها، فكل واحدة
من هذه السلطات،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن السلطتين: الأولى والرابعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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