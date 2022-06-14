عن السلطتين: الأولى والرابعة

2022/06/14 | 13:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الزهرة محمد الهنداوي

جميع السلطات (القضائية، والتشريعية

والتنفيذية، والاعلامية)، تأخذ التسلسل

الأول والثاني والثالث والرابع، وهذا

التسلسل، لا ينقص من قيمتها، فكل واحدة

من هذه السلطات،

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