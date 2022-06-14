2022/06/14 | 13:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: بشير خزعل

انفلات غير مسبوق في أسعار العقارات في

أغلب مناطق بغداد، وباستغلالية من

السماسرة وبعض أصحاب الأموال المشروعة

وغير المشروعة، ارتفعت أسعار العقارات

في بغداد بأرقام جنونية، تفوق حتى أ

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