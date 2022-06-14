تعديل وزاري واسع في البحرين.. نواب أقل لرئيس المجلس وتمثيل أكبر للمرأة

2022/06/14 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أكبر تعديل وزاري في تاريخ البحرين"، هكذا جاء عنوان الصفحة الأولى لصحيفة "أخبار الخليج" المحلية، الثلاثاء، بعد دخول 13 وجها جديدا إلى التشكيل الأخير لمجلس الوزراء.

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