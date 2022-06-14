2022/06/14 | 13:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الثلاثاء، قرب توحيد المواقف داخل البيت السياسي الكردي، بهدف الذهاب بشكل موحد الى بغداد لغرض التفاوض.وقال السورجي، لوكالة ايرث نيوز، ان “حراك توحيد البيت السياسي الكردي، منطلق منذ أكثر من شهر، وليس الان وبعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، فهناك اجتماعات واتصالات […]

ظهرت المقالة قريباً..



الكرد “موحدين” في بغداد لغرض التفاوض مع الأطراف السياسية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قريباً.. الكرد “موحدين” في بغداد لغرض التفاوض مع الأطراف السياسية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قريباً.. الكرد “موحدين” في بغداد لغرض التفاوض مع الأطراف السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).