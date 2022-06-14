2022/06/14 | 14:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jKFjClb2mfw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. الصحة تشدد من إجراءاتها الاحترازيه للوقاية من مرض الحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاخو.. الصحة تشدد من إجراءاتها الاحترازيه للوقاية من مرض الحمى النزفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).