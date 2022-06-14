2022/06/14 | 14:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. الصحة تشدد من إجراءاتها الاحترازيه للوقاية من مرض الحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jKFjClb2mfw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. الصحة تشدد من إجراءاتها الاحترازيه للوقاية من مرض الحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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