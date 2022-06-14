محافظ البنك المركزي يبحث معوقات عمل المصارف الاسلامية مع الوكالة الدولية للتصنيف

2022/06/14 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث محافظ البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، معوقات عمل المصارف الاسلامية في العراق مع الوكالة الدولية للتصنيف.

وذكر اعلام البنك في بيان إن محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف التقى وفداً من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف في مقر البنك المركزي ببغداد.

وبحث المحافظ أبرز المعوقات التي تواجه المصارف الإسلامية في العراق والجهود التي تبذل حالياً للنهوض بها.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير عمل الوكالة في العراق وآليات تصنيفها للمصارف الإسلامية.

من جانبه أكد وفد الوكالة إن "القطاع المصرفي الإسلامي العراقي من القطاعات الواعدة"، معربين عن "استعداد الوكالة للتعاون مع البنك المركزي في تنفيذ رؤيته وتقديم الدعم اللازم".

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