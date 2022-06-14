البنك المركزي العراقي يقرر بيع الدولار للحُجّاج بسعر الصرف الرسمي

2022/06/14 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، تلبية طلبات الحُجّاج لشراء العملة الاجنبية.

وذكر اعلام البنك في بيان إن "البنك قرر تلبية طلبات الحُجّاج لشراء العملة الاجنبية (الدولار) لغاية (3000 دولار) لكل حاج و بسعر (1470) دينار لكل دولار عن طريق المصارف المجازة رسمياً".

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