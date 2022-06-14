البنك المركزي يفتح أبواب بيع الدولار للحجاج بالسعر الرسمي.. والدولار ينخفض في البورصات

2022/06/14 | 14:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بعد ايام من ارتفاع اسعار صرف الدولار في الصيرفات والبورصات، جراء ارتفاع الطلب على الدولار من قبل المسافرين لغرض الحج، فتح البنك المركزي ابوابه لبيع الدولار الى الحجاج بسعر الصرف الرسمي، الامر الذي تزامن معه بالفعل انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق والبورصات.

وأعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تلبية طلبات الحُجّاج لشراء العملة الاجنبية (الدولار) لغاية 3000 دولار.

وقرر البنك بحسب بيان صادر منه، بيع الدولار لكل حاج بسعر (1470) دينار لكل دولار عن طريق المصارف المجازة رسمياً.

بالتزامن، انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، حيث سجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 148450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان كانت يوم امس 148600 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

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