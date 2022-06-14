تصحيح المسار وتحقيق مطامح الشعب

2022/06/14 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أقبال المياحي

ما يعانيه العراق اليوم وللأسف، وجود

طبقة سياسية واسعة ومتشعبة، منتظمة في

أحزاب وكتل ومسميات مختلفة، أغلبها

قارعت نظام البعث الشوفيني ورفضت تسلطه

على رقاب الشعب العراقي، والقسم ال

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