أرقامٌ تقهر

2022/06/14 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ساطع راجي

تبدو الحكومة سعيدة بالأرقام التي تشير

إلى زيادة دخل الدولة، نتيجة ارتفاع

أسعار النفط، اذ تقول وزارة المالية

إنها تتوقع زيادة الاحتياطات النقدية

لدى البنك المركزي الى 90 مليار دولار

بن

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