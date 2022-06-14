أوكرانيا تواصل جهود إجلاء المدنيين.. وروسيا تستهدف الجسور

2022/06/14 | 14:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الأوكرانية إنها تواصل إجلاء المدنيين من مدينة سيفيرودونتسك عندما يهدأ القتال "المتصاعد للغاية" للسيطرة على المدينة الشرقية المحاصرة، بحسب شبكة "سي إن إن".

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