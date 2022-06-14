بعد انقطاع عامين.. اولى قوافل الحجاج تنطلق الى المدينة المنورة من مطار بغداد الدولي

2022/06/14 | 14:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت، اليوم الثلاثاء، اولى قوافل الحجاج الجوية من مطار بغداد الدولي الى الديار المقدسة.

وأكد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي في مؤتمر صحفي،” نشهد اليوم انطلاق اولى الرحلات الجوية للحجاج من المطارات العراقية الخمسة (بغداد – النجف الأشرف – البصرة – أربيل – السليمانية) الى مطار المدينة المنورة، بعد انقطاع عامين فرضتها جائحة كورونا”.

واشار الشيخ المسعودي الى” انطلاق رحلتين اقلتا ٥٠٠ حاج الى المدينة المنورة، لغاية ظهر اليوم، فيما ستتبعها رحلات من جميع المطارات العراقية ليصل عدد الحجاج الذين يفجون بنهاية اليوم، أكثر من الف حاج، آملا ان تنتهي عملية التفويج خلال اسبوع واحد فقط”.

واوصى الشيخ المسعودي الحجاج المغادرين” بالصبر والتحلي بالاخلاق السامية وعكس صورة العراق المثالية، حيث ان الحاج سيكون سفير البلاد ويختلط بمختلف الجنسيات واللغات في الديار المقدسة”.

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