نزيف العملة الصعبة إلى الخارج يتصاعد.. ارتفاع اسعار الاستيراد يستنزف دولارات البنك المركزي ومبيعات النفط

2022/06/14 | 14:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

مازال نزيف العملة الصعبة مستمرًا، فبالرغم من اعلان الحكومة ارتفاع احتياطي البنك المركزي جراء ارتفاع اسعار النفط، الا ان معظم ايرادات النفط من العملة الصعبة بدأت بالخروج الى الخارج بكميات كبيرة لدواعي الاستيراد.

واقتربت مبيعات البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، من 250 مليون دولار ولأول مرة خلال العام الحالي، حيث باع البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 245 مليونا و103 آلاف و456 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وذهبت معظم المبيعات لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 197 مليوناً و403 آلاف و456 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 47 مليونا و700 الف دولار.

وقام 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و23 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 241 شركة توسط.

ومع ارتفاع اسعار المواد والسلع عمومًا في العالم، زاد الطلب على الدولار، حيث اصبحت الكميات التي كان يستوردها التجار الى العراق من السلع، تتطلب اموالًا اكثر لتغطيتها.

وبينما تبلغ ايرادات العراق اليومية من العملة الصعبة جراء بيع النفط نحو 300 مليون دولار، فأنه يحول منها قرابة 200 مليون دولار الى الخارج لتغطية الاستيرادات.

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