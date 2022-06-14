السيادة: موقفنا من استقالة نواب الصدر سيحدده اجتماع موسع بعد ايام

2022/06/14 | 14:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في تحالف السيادة حسن الجبوري، الثلاثاء، أن موقف التحالف من قرار استقالة نواب التيار الصدري سيحدده اجتماع موسع بعد ايام.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار نواب التيار الصدري تقديم استقالة من مجلس النواب كان مفاجئا لنا خاصة واننا نتحدث […]

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