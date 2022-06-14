نونيز يجتاز الكشف الطبي في ليفربول

2022/06/14 | 14:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اجتاز الأوروجوائي داروين نونيز، القادم من بنفيكا، الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى صفوف ليفربول.وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على “تويتر”: “أكمل نونيز الجزء الأخير من الكشف الطبي، صباح اليوم، ووقع على عقده مع ليفربول حتى يونيو 2028”.وقال بنفيكا، في بيان على موقعه الرسمي، أمس الاثنين: “يعلن […]

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