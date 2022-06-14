القدم بدل اليد.. فيفا يقرر تغيير طريقة تنفيذ رمية التماس

2022/06/14 | 14:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إجراء بعض التعديلات على قوانين كرة القدم، سعياً لتطوير اللعبة.ووفقاً لما أعلنه «فيفا»، فإن رمية التماس على مستوى بعض البطولات، ستنفذ بالقدم بدلاً من تنفيذها باليد، بناءً على تصور الفرنسي أرسين فينغر المسؤول عن تطوير الكرة داخل الاتحاد الدولي.وقرر «فيفا» أيضاً، إجراء بعض التغييرات على […]

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فيفا يقرر تغيير طريقة تنفيذ رمية التماس أولاً على ايرث نيوز.

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