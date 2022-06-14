القبض على مطلوبين اثنين في السليمانية وميسان

2022/06/14 | 14:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهم الارهاب في السليمانية وميسان.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تواصل عملياتها النوعية المتواصلة لملاحقة العناصر المطلوبة والهاربة من القضاء، اذ تمكنت مفارز المديرية في السليمانية وبالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق قضايا ارهابية، وذلك من خلال تواجده في منطقة رابرين بالمحافظة"، مشيرا الى ان "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة(4/إرهاب ) من محكمة تحقيق الحلة".

واضاف انه "بجهد استخباري دقيق، القت مفارز مديرية استخبارات وامن ميسان القبض على احد المطلوبين للقضاء في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان"، مشيرا الى ان "المتهم صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق احكام المادة (4) إرهاب، حيث جاء القبض من خلال التنسيق المشترك مع مركز شرطة الكحلاء".

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