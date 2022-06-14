2022/06/14 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

خاطبت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن إصدار الأوامر الإدارية للمحاضرين والإداريين.

وجاء في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "وزارة التربية تطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إصدار الأوامر الإدارية للمحاضرين والإداريين".

أدناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. التربية تخاطب أمانة مجلس الوزراء لإصدار أوامر إدارية للمحاضرين والإداريين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. التربية تخاطب أمانة مجلس الوزراء لإصدار أوامر إدارية للمحاضرين والإداريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).