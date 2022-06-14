’لا زراعة لعامين كاملين’!.. ديالى أمام ’كارثة’ تحاصر أكثر من 10 الآف مزارع

2022/06/14 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، رعد التميمي، اليوم الثلاثاء، عن صدور اوامر فورية بإلغاء زراعة اكثر من 150 الف دونم.

وقال التميمي لـ (بغداد اليوم) إنه "في ضوء التقارير التفصيلية الصادرة عن وزارة الموارد المائية تبين حجم الازمة الكبيرة في ملف المياه بمحافظة ديالى، قررت وزارة الزراعة الغاء خطة الاستزراع للموسم الصيفي".

وأضاف ان "هذه الخطوة تعني منع الزراعة في 150 الف دونم بشكل فوري في كل مناطق المحافظة دون استثناء من الخطة الزراعية، مما يعني خسارة موسم ثالث لمزارعي للمحافظة".

وأوضح التميمي ان "كل المؤشرات تدل على ان خطة الموسم الشتوي ستلغى ايضاً، ما يعني اننا امام كارثة ستحاصر اكثر من 10 الاف مزارع بسبب عدم القدرة على الزراعة لعامين كاملين بسبب ازمة الجفاف"، لافتاً الى ان "وضع الزراعة في ديالى بخطر محدق ما يستدعي تحرك عاجل لتوفير بدائل وصرف تعويضات للمتضررين من ازمة الجفاف الحادة".

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