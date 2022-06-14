بشرى للحُجّاج العراقيين تخص بيع الدولار لهم

2022/06/14 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، بيع الدولار للحُجّاج بسعر الصرف الرسمي .

وقال بيان للبنك المركزي تلقته (بغداد اليوم)، انه "لبى طلبات الحُجّاج لشراء العملة الاجنبية (الدولار) لغاية (3000 دولار) لكل حاج و بسعر (1470) دينار لكل دولار عن طريق المصارف المجازة رسمياً".

وسجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بالأسواق المحلية العراقية.

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