بعد مطالبة السيسي للسعودية والإمارات.. عمرو أديب يعلق على سياسة

2022/06/14 | 14:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الإعلامي المصري، عمرو أديب، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس المصر يعبدالفتاح السيسي، الإثنين، وطالب من خلالها دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية والإمارات لتحويل "ودائعها" في مصر إلى استثمارات، مشيرا إلى أن القاهر تتبع سيا

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