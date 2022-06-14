تصميم: سنستجوب وزيري النفط والصناعة بعد العطلة التشريعية

2022/06/14 | 14:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت كتلة تصميم النيابية، اليوم الثلاثاء، ان استجواب وزيري النفط والصناعة سيتم بعد العطلة التشريعية الحالية.وقال النائب عن الكتلة علي مشكور في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “قبل ان ندخل بالعطلة التشريعية الحالية لمجلس النواب كان هناك العديد من الملفات مطروحة داخل مجلس النواب وهناك العديد من الاستجوابات لبعض الوزراء والمديرين العامين […]

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