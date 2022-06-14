انسداد دستوري أم سياسي أم تأويلي؟

2022/06/14 | 14:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاظم الحسن

لا نرى في الأفق، سوى الغبار، من الجهات

الأربع، وبعدها لا أمطار تحت سماء

العراق، بعد عقدين أو أقل قليلا، كما

يقول الخبراء، وفي المدة نفسها، يقول

أحد المسؤولين، إن الدولة سوف تكون

عاجزة،عن

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