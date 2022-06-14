منتخب فلسطين يحجز مقعداً في كأس آسيا 2023

2022/06/14 | 15:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..بلغ منتخب فلسطين نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه برباعية نظيفة على نظيره الفلبين.وأقيمت مباراة فلسطين والفلبين الثلاثاء بعاصمة منغوليا أولان باتور، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من lلمجموعة الثانية المؤهلة إلى نسخة 2023.افتتح التسجيل لمنتخب فلسطين صالح شحادة برأسية في الدقيقة 32، وفي الدقيقة 42 سجل تامر […]

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