قانونية البرلمان: تاخير تنفيذ احكام الاعدام فيه ظلم كبير لذوي الشهداء

2022/06/14 | 15:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت اللجنة القانونية النيابية اليوم الثلاثاء، ان تاخير تنفيذ احكام الاعدام فيه ظلم كبير لذوي الشهداء.وقال عضو اللجنة عارف الحمامي لوكالة ايرث نيوز، ان “تأخير احكام تنفيذ احكام الاعدام فيه ظلم وجور لذوي الشهداء واجحاف بحق الشعب العراقي جميعا” مبينااننا “سنحرك هذا الملف من خلال مجلس النواب لمعرفة اسباب التأخير”.واضاف “هناك […]

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