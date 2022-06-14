تشواميني يصل ريال مدريد للفحص الطبي في استقبال جماهيري

2022/06/14 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

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وصل اللاعب الدولي أوريلين تشواميني لاعب نادي موناكو الفرنسي والمنتقل حديثاً لنادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية الي مدينة مدريد الاسبانية منذ قليل.

وأتى اللاعب من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل توقيعه بشكل رسمي وانضمامه لنادي ريال مدريد ليكون لاعباً في صفوف الفريق بدايتاً من الموسم المقبل.

وكان هناك بعض جماهير فريق ريال مدريد الإسباني في استقبال الحافل باللاعب صاحب الـ 22 عاما، من التقاط بعض الصور التذكارية معه.

وكلفت صفقة انتقال تشواميني من نادي موناكو الي نادي ريال مدريد ما يقارب من 100 مليون يورو.

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