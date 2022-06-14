2022/06/14 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادنفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، كتابا منسوباً إليها يخص السن القانونية للإحالة إلى التقاعد.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تداولت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحدثت عن (إعمام صادر إلى مؤسسات الدولة كافة بشأن السن القانونية للإحالة إلى التقاعد، وما يترتب على ذلك من جوانب مالية)".

ونفت الأمانة "صدور مثل هكذا مذكرة"، داعية "المنصات الإعلامية المختلفة الى الالتزام بحس المسؤولية، وتوخي الدقة في نقل المعلومات وتداولها من مصادرها الموثوقة؛ تجنبا لإرباك الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة".

ونشر الأمانة العامة لمجلس الوزراء نصّ الوثيقة الأصلية:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تصدر توضيحا بشأن السن القانونية للإحالة إلى التقاعد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تصدر توضيحا بشأن السن القانونية للإحالة إلى التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).