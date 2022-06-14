عشرات الجرحى بانفجار مصنع كيمياويات جنوبي إيران

2022/06/14 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار في مصنع للكيماويات جنوبي إيران.

وقال التلفزيون الإيراني إن "تسريبا من صهريج لنقل الأمونيوم تسبب في انفجار مساء الاثنين في مدينة فيروز آباد في محافظة فارس الواقعة على بعد حوالي 770 كيلومترا جنوب العاصمة طهران، ما تسبب بإصابة العسرات".

وأضاف ان "رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق بسرعة".

من جانبه قال رئيس دائرة الصحة بالمحافظة وحيد حسيني إن "133 مصابا نقلوا إلى مستشفيات، معظمهم من العمال، وخرج 114 منهم بعد تلقي العلاج".

وأعادت السلطات اليوم فتح طريق رئيسي كانت أغلقته بعد الانفجار.

وتسجل إيران حرائق أو انفجارات في مواقع صناعية من حين لآخر، تضر بالبنية التحتية للبلاد، ويلقى باللوم فيها بشكل أساسي على أعطال فنية.

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