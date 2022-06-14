لقاء مع الملك وولي العهد وقمة إقليمية.. السعودية تعلن موعد أول زيارة من الرئيس بايدن وجدولها

2022/06/14 | 15:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يزور المملكة، للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة مطلع 2021 وبعد أشهر من العلاقات المتوترة، في 15 و16 يوليو/ تموز المقبل.

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