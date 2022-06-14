15 الف زائر إيراني يدخل العراق يوميا بلا تأشيرة

2022/06/14 | 15:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران

صادق حسيني، أن الاتفاق مع العراق على

تفويج 2500 زائر يوميا الى العتبات

المقدسة بالعراق عبر الحدود البرية،

كاشفا في الوقت ذاته أن هذا العدد

سيرتفع تدريجيا إلى 15 أ

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