أسعار الغذاء أم أزمة غذاء؟

2022/06/14 | 15:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد شريف أبو ميسم

تواصل وسائل الإعلام العالمية الخلط

بين حالة ارتفاع أسعار الغذاء، جراء

تراجع صادرات القمح الأوكرانية بفعل

الحرب، وبين احتمالات حصول أزمة غذاء

عالمية بدعوى انحسار المعروض في

ا

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