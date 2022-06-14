مشكلة التصحر.. ما هي الحلول ؟

2022/06/14 | 15:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: يعقوب يوسف جبر

وإن شح مياه الانهار ومياه الأمطار

ومشكلة ارتفاع درجات الحرارة بسبب

ظاهرة الاحتباس الحراري هي اسباب

طبيعية تقف وراء اتساع نطاق ظاهرة

التصحر، وقد أدت ظاهرة التصحر إلى

ازدياد هبوب

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