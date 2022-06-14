السعودية توجه الدعوة إلى بايدن.. تفاصيل اللقاء المرتقب بالملك وولي العهد

2022/06/14 | 15:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيزور إسرائيل، والأراضي الفلسطينية والسعودية ما بين الـ13 و16 من يوليو المقبل، وفقا لما أفاد به مراسل "الحرة".

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