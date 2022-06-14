2022/06/14 | 15:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجار مسلح في البصرة بسبب مباراة كرة قدم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/14 | 15:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شجار مسلح في البصرة بسبب مباراة كرة قدم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شجار مسلح في البصرة بسبب مباراة كرة قدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).