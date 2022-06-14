تقرير: أمريكا أنفقت 44.2 مليار دولار على برنامجها النووي في 2021

2022/06/14 | 15:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..زادت القوى النووية نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بنحو 9% خلال 2021، وصولا إلى نفقات إجمالية قدرها 82.4 مليار دولار، وفق تقرير الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (آيكان).وذكرت الحملة في تقريرها الصادر، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وحدها أنفقت 44.2 مليار دولار على برنامجها النووي، العام الماضي، بزيادة 12.7% عن العام السابق، فيما خصصت […]

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