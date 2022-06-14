برلماني: تأجيج التيار الصدري للشارع سيعقد تشكيل الحكومة

2022/06/14 | 16:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد النائب عن تحالف الفتح احمد رحيم الموسوي، الثلاثاء، ان لجوء الكتلة الصدرية الى تحشيد الجماهير للخروج بتظاهرات سيساهم بتعقيد المشهد السياسي، فيما بين ان انفراجة تشكيل الحكومة ستكون في وقت قريب.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..ودعا الموسوي خلال حديثه لوكالة / المعلومة /، الى […]

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