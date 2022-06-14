الكاظمي.. يحث القوى السياسية على تحمّل مسؤولياتها ويرفض التعليق على المستجدات السياسية

2022/06/14 | 16:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الإعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

ورفض الكاظمي، التعليق على آخر المستجدات السياسية، فيما حثّ القوى السياسية على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن.

وأضاف قائلا، أن “هناك من يحاول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن يحرّض على العنف والفوضى، وهذا أمر غير مقبول، وسيقع تحت المساءلة القانونية، وهناك من يستغل المنابر الإعلامية للدعوة إلى الانجرار للعنف والإضرار بالمصلحة العامة للمواطنين”.

داعياً الجميع إلى “عدم الانخداع، والانسياق وراء هكذا دعوات، والتحلي بالصبر والحكمة والعقلانية، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين”، مشيراً إلى أن “البلد لا يتحمل، والحكومة تعمل بكل جهودها، وهي بحاجة إلى الموازنة والاستقرار، كي تمضي بمشاريعها لخدمة المواطن، واستقرار الأوضاع المعاشية للمواطنين”.

وتابع “نستذكر في مثل هذه الأيام سقوط مدينة الموصل بيد عصابات داعش الإرهابية، وهذه اللحظات تدعونا إلى التفكير والتأمّل في الأسباب التي أدّت إلى ذلك، لتجنب ما حدث قبل ثماني سنوات”.



مردفاً بالقول “نحمد الله ونشكره على نعمة وجود المرجعية الدينية العليا، وحكمتها وموقفها الشجاع”.

وطالب الكاظمي، بـ”التفكير بحاضر العراق ومستقبله، والتعلّم ممّا جرى في السنوات الماضية، والعمل بكل طاقة لأجل مستقبل الأجيال القادمة”، لافتاً إلى أن “الأمن ممسوك بجهود وتضحيات قوات الأمن على اختلاف صنوفها، والحدود مؤمنة بشكلٍ كبيرٍ جداً، وهناك إشراف بشكلٍ يومي على العمليات العسكرية والأمنية”.

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