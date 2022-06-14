الاعرجي يبحث مع منظمة الهجرة الدولية دعم إستراتيجية مكافحة التطرف العنيف

2022/06/14 | 16:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي يستقبل نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية —————— استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، السيدة اوغوشي دانيلز، والوفد المرافق لها.وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الهجرة الدولية، وسبل دعم إستراتيجية مكافحة التطرف العنيف.وأكدت السيدة دانيلز، أن من أولويات المنظمة […]

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