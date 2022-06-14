بايدن سيزور إسرائيل والضفة الغربية والسعودية من 13 إلى 16 تموز

2022/06/14 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن مسؤول أميركي كبير الثلاثاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجه الى اسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية في تموز/يوليو في أول زيارة له الى المنطقة منذ وصوله الى البيت الأبيض.

وأضاف المسؤول أن زيارة بايدن ستحصل من 13 الى 16 تموز

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