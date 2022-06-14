سواريز يعرض خدماته على عملاق الدوري الإيطالي

2022/06/14 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يكثف الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، محاولاته لإيجاد ناد جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي تعاقد سواريز مع أتلتيكو في 30 يونيو الجاري، وأعلن النادي الإسباني رحيله بشكل رسمي.

وذكرت شبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية أن سواريز عرض خدماته كصفقة مجانية على يوفنتوس خلال الصيف الحالي، بعد انتهاء مشواره مع الأتليتي.

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